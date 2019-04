Seregno come Berlino per sistemare il collettore fognario sud. In diretta Brianzacque ha mostrato l’intervento di risanamento delle tubazioni sotterranee con una tecnica innovativa e senza scavi, che viene largamente utilizzata in Germania.

Manutenzione all’avanguardia

Questa mattina, martedì, Brianzacque ha mostrato in diretta i lavori per la sistemazione del collettore fognario sud della città, eseguiti dalla società bolzanina Rotech. Si tratta del risanamento di 2,5 chilometri di vecchie tubazioni sotterranee con il metodo “no-dig”, cioè senza scavi.

Una “calza” per sistemare il collettore

L’intervento all’avanguardia sul collettore, il primo in Brianza, consiste nell’inserimento di una “calza” in resina e fibra di vetro – chiamata liner – all’interno dei tubi della fogna. Il rivestimento viene poi gonfiato all’interno della condotta e fatto indurire con l’ausilio di lampade a raggi ultravioletti. Così si crea un tubo completamente nuovo all’interno di quello vecchio. L’intera operazione viene preparata da personale specializzato e seguita, metro dopo metro, attraverso una videocamera.

In strada il “bypass” aereo di colore azzurro

Prima della manutenzione straordinaria è stato necessario svuotare le conduttore, attraverso un “bypass” fognario aereo di colore azzurro che ha catturato nelle scorse settimane la curiosità di residenti e passanti. La fogna “volante” è lunga circa 290 metri, può trasportare fino a 180 litri di reflui al secondo e si trova nelle vie Luini, Baracca, Sabatelli, Polo e Colombo di Seregno.

Oltre tre milioni di spesa per il collettore

Finora è stato effettuato il 25 per cento del complesso dei lavori di manutenzione del collettore fognario, che risale agli anni Trenta e scorre fra tre e cinque metri sotto terra. La conclusione della manutenzione a cura di Brianzacque è prevista fra la fine di maggio e l’inizio di giugno per un costo di 3,3 milioni di euro.