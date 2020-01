Seregno: nella notte di Capodanno tre auto a fuoco e una pensilina distrutta. L’intervento dei Vigili del fuoco ha riportato la zona in sicurezza.

Tre auto a fuoco e una pensilina dell’autobus andata distrutta. E un primo bilancio di quanto avvenuto a Seregno nella notte di Capodanno 2020. Dopo avervi dato conto degli interventi dei soccorritori, segnaliamo anche l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco che, poco dopo la mezzanotte, sono intervenute nel parcheggio dei palazzi Aler, in zona Crocione a Sant’Ambrogio per tre auto in fiamme.

Le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora da accertare; al vaglio anche l’ipotesi che possa essere stato causato dai moltissimi botti di Capodanno che proprio in quella zona, fino a pochi minuti prima, sono stati sparati.

L’intervento dei pompieri

I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e grazie al loro intervento le fiamme sono state domate e la zona messa in sicurezza.

Distrutta una pensilina in via Solferino

Poco distante dal luogo dell’incendio è stata invece distrutta una delle vetrate della pensilina dell’autobus che si trova in via Solferino. Sono in corso indagini da parte delle Forze dell’ordine.