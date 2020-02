Sessanta posti di lavoro a rischio, la posizione della “Flowserve Valbart”. Comunicato stampa dell’azienda dopo l’apertura dei tavoli di contrattazione.

Nella giornata di venerdì la direzione dello stabilimento mezzaghese della “Flowserve Valbart” ha incontrato le rappresentanze sindacali dopo l’annuncio dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo che interessa 60 dipendenti.

“Nel corso dell’incontro la Società ha ribadito le difficoltà che da diversi anni stanno caratterizzando il mercato di riferimento, ovvero quello dell’Oil & Gas e l’impossibilità per l’Azienda di continuare a sostenere costi strutturali non adeguati alle esigenze di competitività che il Mercato richiede – si legge in un comunicato diramato dall’azienda – Questo ha imposto un ripensamento della strategia e la necessità di riorganizzare le attività produttive. Inoltre, per quanto riguarda l’Italia è stato ribadito che la riorganizzazione interessa esclusivamente il sito di Mezzago Valbart e nessun altro sito italiano. Da parte della Società è stata prestata la massima attenzione alle numerose istanze formulate dalle organizzazioni sindacali”.