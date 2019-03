E’ successo questa mattina intorno alle 9 in via per Cabiate a Mariano Comense. Sul posto in codice rosso i soccorsi, anche l’elicottero dell’ATS Insubria, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri di Cantù, oltre ai volontari della Croce Rossa di Cantù impegnati nelle manovre di primo soccorso.

Incidente Mariano, parcheggia il furgone in pendenza, questo lo travolge

A quanto abbiamo in prima battuta ricostruito un uomo di 55 anni, originario di Seveso, avrebbe parcheggiato un furgone in strada in pendenza. Sceso dal mezzo, il furgone avrebbe indietreggiato e con il suo peso, probabilmente con la portiera rimasta aperta, l’avrebbe travolto e schiacciato contro il muro.

I soccorsi

Quando i soccorsi sono giunti sul posto l’uomo si trovava a terra cosciente. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, in quanto i soccorsi sono rientrati in codice giallo. E’ stato trasportato a bordo dell’elisoccorso.

Il fatto è accaduto all’Utensileria Favrin srl di Mariano Comense. Si ipotizza che l’uomo coinvolto nell’accaduto sia un operaio della ditta, giunto stamattina in via per Cabiate per delle operazioni di carico e scarico dei materiali. A dare l’allarme e a chiamare i soccorsi sono stati gli stessi colleghi.