Seveso: 32enne si sente male in strada

Un uomo di 32 anni è stato soccorso questa notte a causa di un malore avvertito in strada a Seveso. Il 32enne si trovava in via Stelvio quando ha iniziato a sentirsi poco bene: intorno all’una e mezza è partita la telefonata al 118 che ha inviato sul posto i soccorritori della croce bianca cittadina. Dopo i primi accertamenti l’uomo è stato portato in ospedale a Desio in codice verde. Le sue condizioni non desterebbero quindi preoccupazione.