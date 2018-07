Paura in centro a Seveso: una donna accusa un malore, ma è stata immediatamente soccorsa.

L’accaduto davanti alla stazione

Protagonista una donna, probabilmente straniera, di età poco superiore ai 40 anni. La signora, ancora per ragioni non note ha accusato un malore. Forse per via di un colpo di calore. La vicenda è avvenuta attorno alle 16.30 in corso Marconi, di fronte alla stazione. La signora è stata subito soccorsa e sul posto è stato immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto e dell’automedica. Alla fine l’allarme è rientrato, ma la donna è stata comunque portata via per accertamenti.