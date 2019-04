Tanta paura all’incrocio tra via Montecassino e via della Pace a Baruccana di Seveso. Un motociclista di 45 anni è rimasto vittima di un incidente che lo ha visto coinvolto insieme ad una Fiat Panda.

I medici calati dall’elisoccorso

L’episodio è avvenuto attorno alle 18.45, in una delle strade più trafficate della città. Sembra che l’auto, proveniente da Seveso, stesse svoltando in via della Pace al momento dell’impatto con il 45enne automobilista. Lo scontro è apparso piuttosto grave e sul posto sono giunti subito, insieme ai carabinieri, anche i soccorsi della Croce Bianca di Cesano Maderno. Oltre ai volontari cesanesi, attorno alle 19 è arrivato anche l’elisoccorso. Per il velivolo è stato impossibile atterrare ed è stato costretto a calare i medici dall’alto per poi trovare uno spazio idoneo in cui scendere a terra.

Centauro portato a Niguarda

Una volta calati dall’elicottero, i medici sono subito intervenuti per prestare soccorso. Le condizioni del motociclista si sono poi rivelate fortunatamente meno gravi rispetto a quanto apparso all’inizio. L’uomo è rimasto infatti cosciente, riuscendo anche a muovere un braccio. Dopo tutte le precauzioni, il centauro è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.