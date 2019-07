Seveso, incidente in corso Garibaldi: centauro in ospedale. Sul posto l’automedica e gli agenti della Polizia locale: il motociclista trasportato a Monza in codice giallo.

Alla guida un uomo di 43 anni

E’ stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo il 43 enne motociclista, protagonista dell’incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio in corso Garibaldi. La moto stava percorrendo la strada in direzione Barlassina, la stessa della Skoda che la precedeva. L’auto, dopo l’incrocio con viale Vittorio Veneto, ha proceduto ad effettuare la svolta a sinistra, per entrare nel parcheggio di un negozio di giocattoli collocato lungo la strada.

Sul posto l’automedica

Da una prima ricostruzione, parrebbe che la moto abbia nel frattempo tentato il sorpasso: l’impatto con la macchina è stato inevitabile. Immediato l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto con l’automedica e con un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno. Oltre a loro presenti anche gli agenti della Polizia locale di Seveso, che hanno proceduto a regolare il traffico ed effettuare gli opportuni rilievi. Ora spetterà a loro ricostruire esattamente quanto accaduto. Nel frattempo il centauro è stato, appunto, trasportato all’ospedale San Gerardo. Illese invece le persone che si trovavano a bordo dell’automobile.