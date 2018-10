Tanta paura e traffico bloccato nel primo pomeriggio a Seveso per un incidente avvenuto in via Cristoforo Colombo. Protagoniste due auto che, alla curva al confine tra Baruccana e il quartiere Cassina Savina di Cesano Maderno, si sono scontrate, causando la momentanea chiusura della via.

Ferita una donna, ma non è grave

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13. Una Citroen C3 stava viaggiando in direzione Cesano Maderno, mentre dal senso opposto arrivava una Citroen C4 Picasso, diretta verso Seveso. Sembrerebbe che, da una prima ricostruzione, alla C3 sia scoppiata la gomma sinistra anteriore. Inevitabile l’impatto contro l’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Immediato l’intervento dei carabinieri e della Polizia locale di Seveso. Sul posto è giunta anche un’ambulanza della Croce Bianca Cesano Maderno che ha portato via in codice verde una donna, che viaggiava sulla C4. Per lei, fortunatamente, nulla di grave.

Strada chiusa

I carabinieri e gli agenti di polizia locale hanno effettuato tutti i rilievi del caso e sono stati costretti a chiudere il tratto di strada, in attesa anche dell’arrivo del carro attrezzi. Ora proseguiranno le indagini per verificare attentamente l’accaduto. L’incidente ha costretto alcuni automobilisti a transitare dal quartiere Molinello di Cesano Maderno per raggiungere Seregno.