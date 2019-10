Seveso, infortunio in piattaforma ecologica: 59enne portato in ospedale. L’operatore Gelsia ferito da un braccio meccanico: trasportato in codice giallo.

Ferito dal braccio meccanico

Un 59enne operatore ecologico di Gelsia è rimasto ferito questa mattina alla piattaforma ecologica. L’episodio si è verificato poco prima delle 11. L’uomo sarebbe stato colpito da un braccio meccanico mentre svolgeva un operazione di pulizia. Per un attimo si è temuto il peggio e subito sono stati contattati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza di Sos Novate Milanese, oltre agli agenti di Polizia locale.

Trasportato in codice giallo

L’uomo ha iniziato a urlare e richiamare l’attenzione non appena è finito a contatto con il braccio meccanico. Inizialmente si temeva fosse rimasto schiacciato, ma fortunatamente il 59enne è sempre rimasto cosciente ed è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Qualche disguido invece per i cittadini che hanno dovuto usufruire del servizio della piattaforma, poi ripreso a funzionare a pieno dopo che l’ambulanza ha lasciato la discarica.