Accusa un malore in palestra: interviene l’ambulanza per il trasporto in ospedale. E’ successo a Seveso, all’interno di una palestra di via Sabotino.

Accorsi subito i soccorsi

L’episodio si è verificato poco dopo le 12. Protagonista un cliente della palestra, che stava svolgendo attività fisica. Ad un certo punto l’uomo ha accusato un malore e subito i proprietari hanno chiamato i soccorsi. Le condizioni parevano essere gravi, ma fortunatamente si è ripreso nel giro di breve tempo, grazie anche all’intervento dei volontari della Croce Rossa di Paderno Dugnano. Nonostante questo, l’uomo è stato portato comunque in ospedale per accertamenti.