Seveso, malore al supermercato: interviene l’ automedica. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Adua, sul posto anche la Croce Bianca di Cesano Maderno.

Malore per una 53enne

Tanta paura per una donna di 53 anni che ha accusato un malore nel primo pomeriggio mentre si trovava a fare la spesa in un supermercato di via Adua a Seveso. La signora, per cause ancora da chiarire, ha iniziato a sentirsi poco bene e immediatamente sono stati contattati i soccorsi, allertati in codice rosso. Tempestivo l’intervento dei volontari della Croce Bianca di Cesano Maderno, che hanno prestato le prime cure alla donna. Oltre all’ambulanza sul posto è accorsa anche l’automedica. Fortunatamente la situazione, apparsa all’inizio grave, si è poi stabilizzata, con la signora che si è ripresa.