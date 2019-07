Seveso, perseguitava la cugina: stalker in manette. L’uomo, un 52enne residente in città, è ora rinchiuso nel carcere di Monza.

Stalker arrestato venerdì

Ormai da quasi un anno minacciava e intimidiva la cugina con cui viveva in un appartamento di San Pietro, a Seveso. I carabinieri, che da tempo lo tenevano sott’occhio, lo hanno arrestato alle 16 di venerdì. A finire nei guai uno stalker sevesino classe 1967, celibe, senza lavoro e con precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, furti, rapine e anche stupefacenti. Dall’agosto 2018 l’uomo ripeteva minacce, molestie, intimidazioni, percosse e danneggiamenti nei confronti della cugina, una 64enne pensionata con cui condivideva l’appartamento. Episodi che si verificavano specialmente quando il 52enne sevesino, già sottoposto a provvedimento di sorveglianza speciale, versava in stato d’ebbrezza.

In carcere a Monza in attesa del processo

I carabinieri della caserma di Seveso infatti lo monitoravano da tempo e in passato erano già stati chiamati a intervenire più volte a seguito di segnalazioni dei vicini di casa, allarmati per le urla provenienti dall’appartamento della donna. La stessa signora, dopo un periodo di titubanza, è stata convinta a sporgere querela nei confronti del parente, i cui reati si sono aggravati nel corso del tempo. Ora l’uomo si trova rinchiuso in carcere a Monza, in attesa di essere processato.