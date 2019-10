Sfonda i vetri del municipio arrestato per tentato furto. All’alba di domenica i carabinieri di Nova Milanese hanno fermato un 55enne

Sfonda i vetri del municipio arrestato per tentato furto

Intorno alle 4 del mattino di domenica, i carabinieri della stazione di Nova Milanese, guidata dal comandate Gianluca Lotti, sono accorsi in piazza Gioia per arrestare in flagranza di reato un 55enne residente in città e già noto alle forze dell’ordine. Poco prima l’uomo aveva sfondato con un mattone i vetri di alcune porte e finestre del palazzo comunale per introdursi a rubare.

L’antifurto ha mandato a monte il piano

L’obiettivo erano a quanto pare le monetine contenute nei distributori automatici di bevande, ma non è escluso volesse provare ad assaltare la cassaforte. A rovinare i piani del 55enne è stata la tecnologia: l’antifurto del municipio si è azionato appena i vetri sono andati in frantumi. Immediato l’avviso alle forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto per verificare cosa stesse accadendo.

Arrestato per tentato furto aggravato

Grazie alla tempestività dell’intervento dei carabinieri, il novese è stato bloccato e arrestato per tentato furto aggravato. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma in attesa del processo per direttissima.