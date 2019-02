Sfuggì all’alt e travolse l’auto dei Carabinieri a Seveso: a processo un 31enne di Monza.

Sfuggì all’alt a Seveso

Aveva travolto la macchina dei Carabinieri per guadagnarsi la via di fuga, ferendo i militari in maniera seria. Negli ultimi giorni la vicenda è finita davanti al giudice monocratico del Tribunale di Monza, Giovanni Gerosa. In aula la Procura è invece rappresentata dal Vice Procuratore Onorario, Paola Suglia. L’imputato, che sta rispondendo di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate (per uno dei due Carabinieri) è Andrea S., classe 1982, originario di Milano, domiciliato a Monza.

I fatti risalgono al 2012

I fatti oggetto di contestazione risalgono al 15 marzo del 2012. Secondo la ricostruzione della Pubblica Accusa monzese, la faccenda si consumò quasi sette anni fa sulle strade di Seveso. In servizio c’erano due Carabinieri che stavano svolgendo una normale attività di pattugliamento del territorio con controlli serrati lungo le vie più battute della zona. Una perlustrazione di routine in nome della sicurezza. Quel giorno, tuttavia, le cose andarono storte. L’imputato, infatti, non si fermò di fronte all’alt imposto dalla pattuglia dei Carabinieri. La situazione si fece molto caotica e pericolosa, tanto che nel tentativo di fuga l’imputato colpì in pieno la pattuglia. Le conseguenze non furono di poco conto.

Due Carabinieri feriti

Stando, infatti, alla ricostruzione della Procura di Monza, il primo carabiniere, 43 anni, subì diverse ferite, in particolare «cervicalgia post-traumatica con lieve verticalizzazione della cervicale», (ferite giudicate guaribili in 22 giorni). Il collega, 36 anni, se la passò anche peggio. Nel botto, infatti, riportò «una microfrattura del dito medio della mano sinistra e altre lesioni» giudicate guaribili in 44 giorni.