Si accascia colpito da malore, grave un 72enne. Attimi di paura in via Cairoli a Seregno, dove poco dopo le 13 si sono precipitati i soccorritori.

Si accascia colpito da malore, grave 72enne

L’allarme al 118 è arrivato intorno alle 13.15. Un 72enne all’improvviso si è accasciato in strada, probabilmente a causa di un infarto. Grande preoccupazione tra chi era nelle vicinanze, che ha cercato di andargli in aiuto, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Con l’ambulanza di Seregno Soccorso, è arrivata anche l’automedica, oltre a vigili e carabinieri. I sanitari hanno cercato di rianimarlo prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale di Desio.