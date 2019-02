Si apre una voragine in strada a Lentate. Sul posto, in viale Italia, la Polizia locale. L’area è stata messa in sicurezza con una recinzione.

Intervento della Polizia locale in viale Italia a Cesano Maderno a causa di una voragine che si è aperta sull’asfalto. La segnalazione è scattata questa mattina, probabilmente da parte di alcuni residenti allarmati dalla grossa buca, e subito gli agenti si sono portati sul posto, all’altezza del civico 41.

In attesa dell’intervento dei tecnici e del ripristino del manto stradale, gli agenti hanno messo in sicurezza l’area recintando la zona.