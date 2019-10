Si cerca Daniele Melis scomparso da Limbiate. Ore di apprensione per la famiglia che ha lanciato anche un appello su Facebook.

Da sabato 11 ottobre non si hanno più notizie di Daniele Melis, 40 anni residente a Limbiate. La notizia è comparsa in queste ore sul gruppo pubblico Facebook “Limbiate Notizie” dove si legge l’accorato appello del fratello che, come tutta la famiglia, sta vivendo giorni di grande preoccupazione.

Daniele Melis, in base a quanto riportato nel post relativo alla sua scomparsa, è stato visto l’ultima volta sabato 11 ottobre alla fermata del tram Molino. Da quel momento in poi di lui si sono perse le tracce.

Di seguito l’appello apparso anche sulla pagina Facebook Missing People Italy: