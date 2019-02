(foto dal sito web della trasmissione “Chi l’ha visto?”)

Si cerca una 77enne scomparsa da Lentate sul Seveso nella giornata di domenica 24 febbraio. Potrebbe aver preso un treno per Milano.

Scomparsa da Lentate sul Seveso

Sono ore di apprensione per i familiari di Azucena Mataix, 77 anni, scomparsa da Lentate sul Seveso nella giornata di domenica 24 febbraio. La donna, in base a quanto riportato dal sito web della trasmissione “Chi l’ha visto?” in onda su Rai3, vive a Lentate con la sua famiglia.

Domenica 24 febbraio, intorno alle 10, è uscita di casa dicendo che sarebbe andata in centro, poi di lei si sono perse le tracce. Potrebbe aver preso un treno in direzione Milano.

Azucena Mataix, parla fluentemente francese e potrebbe trovarsi in stato confusionale. Non ha con sé né i documenti né il cellulare e ha necessità di assumere quotidianamente dei farmaci.

In base alla scheda diffusa dalla trasmissione Rai la donna, al momento della scomparsa, indossava un pile blu e arancio a righe e un pantalone nero. Rispetto alla foto diffusa ha i capelli grigi.