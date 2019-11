Si ferisce a una mano durante il turno di lavoro: 53enne in ospedale. L’incidente questa mattina a Biassono, in via Padania.

Infortunio a Biassono

Infortunio in ditta questa mattina, martedì 19 novembre, in via Padania a Biassono. In base alle informazioni che è stato possibile recuperare un uomo di 53 anni si sarebbe procurato alcune lesioni alla mano destra durante il turno di lavoro.

Immediatamente è stato allertato il personale del 118 arrivato sul posto in pochi minuti con ambulanza e automedica. I volontari della croce verde di Lissone hanno prestato le prime cure al 53enne, residente a Biassono, per poi trasportarlo in codice giallo alla Multimedica di Sesto San Giovanni.

Per accertare la dinamica dell’incidente sono intervenuti in posto anche gli agenti della Polizia locale di Biassono e i tecnici dell’Asl.