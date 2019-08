Si ferma per far passare una mamma sulle strisce e viene tamponato. E’ successo ieri pomeriggio ad Albiate, intorno alle 15.30.

Appena ha visto la donna con il passeggino che, sulle strisce, aspettava di poter attraversare si è fermato per dare la precedenza al pedone. Peccato che la macchina che arrivava dopo di lui, forse per un attimo di distrazione, non ha visto che l’auto fermarsi e l’ha tamponata.

E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 15.30 ad Albiate, in via Battisti. Dopo la chiamata ai soccorsi sono uscite due ambulanza, provenienti da Meda e da Lissone. Due i feriti, fortunatamente lievi: si tratta di due donne di 41 e 73 anni che, dopo le prime cure sul posto, sono state trasferite negli ospedali di Monza e Carate per ulteriori accertamenti.