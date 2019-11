Si fingono finanzieri e truffano un anziano. Vittima del raggiro, martedì mattina, un 88enne di Cesano Maderno.

Si fingono finanzieri e truffano un anziano

Sono le 10 quando alla porta dell’anziano, che vive solo in via Levi, si presentano due uomini. I due sconosciuti si qualificano come uomini della Guardia di finanza in borghese, e dicono di essere lì per un controllo. L’anziano li fa entrare e si fa convincere a mettere oro e gioielli, i ricordi di una vita, in un sacchetto. I due finti finanziari a questo punto distraggono il cesanese e si danno alla fuga con il bottino. Valore: alcune migliaia di euro.

Indagini in corso

Al malcapitato, rimasto solo in casa, non resta altro da fare che chiedere aiuto ai carabinieri della Tenenza cittadina. Indagini in corso per risalire all’identità dei due truffatori. Il consiglio dei Carabinieri della Compagnia di Desio è sempre lo stesso: mai aprire la porta di casa agli estranei e, in caso di dubbio, chiamare il 112 per una verifica.