Si picchiano dopo l’incidente, Carabinieri in via Edison a Meda.

Si picchiano in mezzo alla strada

Attimi di tensione poco prima delle 17 in via Edison a Meda: dopo un incidente gli animi dei conducenti dei veicoli coinvolti si sono scaldati e dalle parole i due sono ben presto passati ai fatti, iniziando a picchiarsi in mezzo alla strada. Da un incidente di per sé non grave si è venuta quindi a creare una situazione che ha richiesto l’intervento di due pattuglie dei Carabinieri.

All’origine della lite un incidente

All’origine della lite, secondo anche quanto riferito da qualche passante che ha assistito alla scena, ci sarebbe un incidente: per motivi ancora da chiarire la parte anteriore di un’auto è infatti finita sotto la parte posteriore di un camion di una ditta di traslochi. I due conducenti, invece di risolvere la questione in modo pacifico, si sono azzuffati, rendendo necessario l’intervento degli uomini dell’Arma per placare gli animi. I militari stanno comunque effettuando degli accertamenti per chiarire i contorni dell’episodio.