Si ribalta con l’auto in curva e abbatte una sbarra. Pompieri e ambulanza sono accorsi ieri mattina in via San Rocco a Bovisio Masciago per soccorrere un 55enne finito fuori strada

Si ribalta con l’auto in curva

Avrebbe fatto tutto da solo il 55enne che ieri mattina, giovedì 6 dicembre, si è ribaltato con l’auto in via San Rocco. Per cause ancora da accertare, intorno alle 7,10 l’automobilista è finito fuori strada alla curva vicino a via Europa, abbattendo una sbarra – e sradicando i piloncini di sostegno – che impediva l’accesso ad un terreno privato. Perso il controllo, la «Ford Fiesta» si è ribaltata.

Arrivati numerosi mezzi di soccorso

Ampio lo spiegamento di mezzi intervenuti per soccorrere il 55enne: sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano con il supporto dell’auto medica in codice giallo, i carabinieri e la Polizia locale. Trattandosi di un ribaltamento anche un mezzo dei pompieri, accorsi per aiutare l’automobilista ad uscire dall’abitacolo della vettura.

Conducente in ospedale

L’automobilista è stato quindi accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio, sempre in codice giallo. La Polizia locale ha effettuato i rilievi dell’incidente e sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.