Si ribalta con l’auto in Milano-Meda

E’ successo poco dopo le 18 di oggi, domenica 19 maggio 2019. In base a quanto è stato possibile ricostruire, un 86enne, mentre stava percorrendo la SS35 in direzione Milano, avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro il guard-rail in corrispondenza dello svincolo di Meda. A seguito dell’impatto la vettura si è ribaltata.

Atterrato anche l’elisoccorso

Sul posto si sono subito portati gli agenti della Polizia stradale, a cui spettano i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, i Vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce bianca di Seveso. Data la gravità della situazione è atterrato anche l’elisoccorso. Dopo le prime cure l’86enne è stato trasferito in ospedale in ambulanza in codice rosso, che indica una situazione critica. Il traffico lungo la Milano-Meda ha subito ripercussioni.