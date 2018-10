Si ribalta con l’auto, paura per un volontario della Croce rossa. Apprensione questa mattina in via Montello a Copreno, frazione di Lentate sul Seveso.

Si ribalta con l’auto in via Montello

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.30 in via Montello, in prossimità dell’incrocio con via Tonale. L’esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale, ma in base a quanto è stato possibile ricostruire parrebbe che il conducente dell’auto, C.O., 74 anni, volto noto in città in quanto volontario del Comitato locale della Croce rossa, abbia fatto tutto da solo.

Sul posto vigili, pompieri, ambulanze ed elisoccorso

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale, sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre il conducente dall’abitacolo, due ambulanze della Croce rossa di Lentate e nell’area verde poco distante è atterrato pure l’elisoccorso. Inizialmente, infatti, si è temuto molto per le condizioni del 74enne, che fortunatamente si sono rivelate meno gravi del previsto. E’ stato trasferito in ospedale in ambulanza in codice verde per le cure del caso.