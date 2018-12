Si ribalta con l’auto, veranese miracolato. Il grave incidente è accaduto la notte scorsa allo svincolo di Verano Brianza.

Era da poco passata la mezzanotte quando un 27enne di Verano Brianza, alla guida di una Ford Fiesta, ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. L’incidente è accaduto allo svincolo di Verano della superstrada Valassina in direzione Lecco. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia stradale di Seregno. Per cause ancora da accertare C.C. (le iniziali del conducente) ha iniziato a sbandare e si è ribaltato completamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Carate per aiutare il 27enne a uscire dall’abitacolo e per mettere in sicurezza il veicolo alimentato a Gpl. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti, i medici hanno stabilito una prognosi di 5 giorni.

Monzese sanzionato per guida in stato di ebbrezza

Un altro incidente è accaduto sempre la notte scorsa a Cinisello, coinvolto un monzese beccato in stato di ebbrezza alcolica. B.A.A., 28enne di Monza, era alla guida di una Opel Corsa e nell’immettersi lungo la Statale 36 non ha dato la precedenza a un’altra Opel Corsa. Alla guida P.D. 19enne di Pero. Inevitabile impatto: entrambi sono stati sanzionati per condotta non prudenziale. Il monzese, inoltre, era alla guida nonostante lo stato di ebbrezza alcolica tre volte superiore al limite consentito.