Si rompe un tubo dell’acqua in via Milano a Seregno

La rottura del tubo ha causato un’importante perdita idrica e il rigonfiamento dell’asfalto stradale, in via Milano a Seregno, sulla corsia di marcia in direzione Desio, che ha reso subito evidente la perdita. I Vigili del fuoco sono stati i primi a intervenire. Li ha seguiti la Polizia e, a ruota degli agenti, sono arrivati sul posto gli operai di Brianzacque che ora sono al lavoro per riparare il tratto di tubo ceduto.

Corsia verso Desio chiusa al traffico

Strada chiusa al traffico in direzione Desio, con deviazione obbligatoria, per consentire i lavori nel più breve tempo possibile e in totale sicurezza. Inevitabili i disagi per la circolazione stradale. L’assessore William Viganò sta seguendo le operazioni per conto del Comune. I tempi di durata del cantiere saranno determinabili solo in corso d’opera.

AGGIORNAMENTO DELLE 22.30

Risolto il problema della perdita d’acqua (registrato in due punti), gli operai hanno provveduto a richiudere la buca. La corsia di via Milano direzione Desio è tornata percorribile. Il Comune informa che domani si provvederà ad asfaltare il tratto di strada danneggiato dalla duplice rottura del tubo e interessato dai lavori.