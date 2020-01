Si schiaccia la mano mentre scarica il camion operaio in ospedale. Ambulanza e Polizia locale sono intervenute questa mattina, mercoledì 15 gennaio, in una ditta di via 8 Marzo a Limbiate

Si schiaccia la mano mentre scarica il camion operaio in ospedale

Stava scaricando il camion ma qualcosa è andato storto e un operaio è rimasto con la mano sinistra schiacciata da un pesante carico di cartoni. E’ successo questa mattina, mercoledì 15 gennaio, alle 10,30 in una ditta di via 8 Marzo, nella zona industriale di Limbiate.

Le sue condizioni non sono gravi

L’operaio, un 39enne di nazionalità marocchina ma residente a Bernareggio, è stato soccorso da un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, che ha accompagnato il ferito in codice giallo all’ospedale di Desio. Da quanto risulta alla Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, le sue condizioni non sono gravi