Si schianta contro guard rail, miracolato un 53enne di Cesano Maderno. E’ successo ieri sera, mercoledì 22 agosto 2018, attorno alle 21.30, sulla Statale 36 Valassina, tra Gaggio e Nibionno, verso Lecco.

Si schianta contro guard rail

Davvero impressionanti le immagini (che ha pubblicato per primo il nostro portale GiornalediLecco.it) della vettura al volante della quale sedeva da solo G.G., 53 anni, di Cesano. Un miracolato, insomma: portato all’ospedale di Monza, poteva andargli decisamente peggio.

L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Seregno che sono intervenuti sul posto, ma secondo una prima ricostruzione pare che l’uomo abbia fatto tutto da solo. Non ci sarebbero infatti altri mezzi coinvolti. Probabilmente l’autista del Mercedes ha perso il controllo della vettura. Il suv è andato poi a schiantarsi contro le barriere laterali. Completamente distrutto il mezzo con il guard rail che ha persino sfondato il parabrezza.

I soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 21.30. Oltre agli uomini della Polstrada sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i sanitari. Due i mezzi dirottati dalla centrale operativa in Super: un’ambulanza con a bordo i volontari e una auto medica con gli uomini del 118. L’uomo, una volta fuori dalle lamiere contorte dell’auto è stato soccorso in codice giallo. Le sue condizioni quindi, seppur serie, non dovrebbero destare preoccupazione.