Si schianta contro il guard-rail in Milano-Meda, paura per una 21enne.

Si schianta in Milano-Meda

E’ successo nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio nel tratto tra Bovisio Masciago e Binzago, in direzione nord. Per motivi ancora da chiarire una 21enne è finita contro il guard-rail mentre procedeva lungo la Superstrada a bordo della sua vettura.

Sul posto i soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono portati gli agenti della Polizia stradale, oltre ai Carabinieri, a un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e all’automedica. La parte frontale dell’auto è andata distrutta, ma fortunatamente la ragazza non ha riportato gravi conseguenze. E’ stata trasferita in codice verde all’ospedale di Desio per accertamenti.