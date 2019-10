Si schianta in auto contro un palo, grave un 84enne.

E’ successo oggi, sabato 12 ottobre 2019, poco dopo le 11.30 in via Cristoforo Colombo a Meda. In base a quanto è stato possibile ricostruire un 84enne alla guida della sua “Lancia Musa” stava percorrendo via Cristoforo Colombo quando, in prossimità del civico 10, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo.

Sul posto Polizia locale Avis Meda

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che all’origine dello schianto ci sia un malore. L’84enne, dopo le prime cure, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Desio. Le sue condizioni sono gravi.