Si schiantano in auto sulla Milano-Meda per sfuggire ai Carabinieri. E’ successo ieri, sabato 15 dicembre, intorno alle 19 in corrispondenza dell’uscita di Seveso, in direzione Milano.

Si schiantano in auto sulla Milano-Meda

I due individui sospetti, a bordo di una “Ford”, sarebbero stati avvistati da una pattuglia dei militari in zona Barlassina, ma al cenno dei Carabinieri di fermarsi per tutta risposta sono partiti a folle velocità, prendendo la superstrada Milano-Meda in direzione Milano per guadagnarsi una via di fuga. Ma dopo pochi chilometri, a causa dell’eccessiva velocità hanno perso il controllo del veicolo, schiantandosi in corrispondenza dell’uscita di Seveso. Parrebbe che i due poi siano fuggiti a piedi, ma sull’esatta dinamica dell’episodio va ancora fatta chiarezza.