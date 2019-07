Si sente male in ditta: 55enne grave in ospedale. L’uomo è stato soccorso in via Saragat a Villasanta.

Raffica di interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. Il più serio a Villasanta dove un uomo di 55 anni è stato soccorso in un impianto lavorativo e trasportato all’Ospedale San Gerardo in codice rosso.

La chiamata al 118 è scattata alle 2.42. La ditta, in via Saragat, è stata raggiunta in pochi minuti dalla croce rossa di Villasanta. Purtroppo le condizioni del 55enne sono peggiorate dopo l’intervento dei sanitari e proprio per questo è stato disposto il trasferimento nell’ospedale monzese.

Altri interventi di soccorso

Tra gli altri interventi della notte segnaliamo un incidente stradale tra due auto in viale Libertà a Monza dove sono rimasti coinvolti un ragazzo di 21 anni e un uomo di 33. Sul posto, poco prima dell’una e trenta, La croce rossa di Cinisello, i Carabinieri e la Polizia locale di Monza. Una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Infine segnaliamo anche una caduta da moto, alle 5.40 di questa mattina, ad Albiate. I sanitari della croce bianca di Besana hanno soccorso, in viale Lombardia, un 49enne. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.