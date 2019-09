Si sente male in strada: gravissimo un 31enne. L’uomo è stato soccorso a Triuggio e trasportato d’urgenza in ospedale a Carate.

Gravissimo malore nella notte a Triuggio dove un uomo di 31 anni è stato soccorso in strada e trasportato d’urgenza in ospedale a Carate Brianza. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il 31enne è stato soccorso dai volontari della croce bianca di Besana in via Vittorio Veneto, pochi minuti dopo la mezzanotte. Dopo i primi accertamenti, vista la gravità della situazione, l’uomo è stato portato in ospedale a Carate Brianza dove è arrivato in codice rosso.