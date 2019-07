Si sente male in auto, si schianta contro una recinzione e rompe un tubo del gas. E’ successo ieri pomeriggio, poco prima delle 15, a Lentate sul Seveso sulla Nazionale dei Giovi all’altezza di via Gran Sasso.

Si sente male e si schianta contro una recinzione

In base a quanto è stato possibile ricostruire, un 30enne residente in città, mentre stava percorrendo la Nazionale dei Giovi avrebbe accusato un malore. Accorgendosi di non sentirsi bene, probabilmente per evitare un ciclista che stava procedendo nella stessa direzione, ha sterzato improvvisamente, finendo contro la recinzione di un’abitazione. Nell’impatto si è rotto anche il tubo del gas metano.

Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia locale e ambulanza

Sul posto si sono immediatamente portati i Carabinieri, giunti dalla stazione di Seveso, gli agenti della Polizia locale, i Vigili del fuoco, accorsi dai distaccamenti di Cantù e Lazzate, e un’ambulanza di Seregno Soccorso. Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi del caso. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il 30enne alla guida della vettura, che si è ripreso e ha rifiutato il trasferimento in ospedale.