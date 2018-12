Sirene di notte: grande lavoro per gli uomini del 118 che hanno dovuto soccorrere due persone aggredite in strada e diversi giovani con intossicazione etilica.

Gli interventi

Il primo intervento dei medici e volontari del 118 è avvenuto intorno all’una di notte in via Carlo Amati a Monza: un 18enne è stato socorso per una intossicazione etilica e trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Alle 2.25 un 23enne è stato invece aggredito in via Lambro, sempre a Monza: dopo aver avvisato il commissariato di Polizia di Monza il giovane è stato portato in ospedale. Un’altro giovane, questa volta di 19 anni, è stato soccorso a Meda sempre per intossicazione etilica: il ragazzo soccorso in viale Brianza, è stato trasportato successivamente all’ospedale di Carate Brianza.

Una aggressione è avvenuta intorno alle 3.30 a Lentate sul Seveso: sul posto, in via Falcone e Borsellino, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno. La vittima, un 43enne, è stata soccorsa e trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno. Pocodopo, intorno alle 3.30, lungo la Sp45 del Pagani a Vimercate sono state invece investite due persone: una ventenne e un 40enne. I due sono stati soccorsi sul posto e trasportati al vicino ospedale di Vimercate distante poco meno di un chilometro.