SIRENE DI NOTTE: due aggressioni e un incidente nella notte.

Aggressioni a Carate e Arcore

SIRENE DI NOTTE: due aggressioni e un incidente. Notte movimentata a Carate e Arcore. Il primo intervento si è verificato in via Della Valle a Carate, alle 2.23. L’ambulanza della Croce bianca di Besana è arrivata insieme ai carabinieri della Compagnia di Seregno sul posto, per portare soccorso ad una ragazza di 18 anni che è stata aggredita, per motivi ancora non noti. La giovane è stata poi portata all’ospedale di Carate in codice verde. Per fortuna senza grosse conseguenze.

Il secondo intervento si è poi verificato, poco prima delle 4 del mattino, alle 3.49 ad Arcore in zona ferrovia, nei pressi di piazza Martiri della Libertà. Coinvolto nell’aggressione un giovane di 21 anni. Sul posto sono arrivati Carabinieri e ambulanza. Il ragazzo è stato portato in codice verde all’ospedale di Vimercate. Anche per lui, per fortuna, nessuna conseguenza serie.

Incidente a Vimercate

Incidente stradale in via Isarco alle 3.19. Coinvolte tre persone, una donna di 31 anni, un uomo di 37 e una bambina di 7 anni. Non è ancora chiara la dinamica, ma sarebbero finiti contro un ostacolo. La chiamata di soccorso è partita in codice rosso, ma poi fortunatamente si è trasformata in codice verde. I feriti sono stati portati all’ospedale di Vimercate.