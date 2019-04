Sirene di notte: intossicazioni etiliche e incidenti. Sei feriti a Monza

Nella notte

Sirene di notte: intossicazioni etiliche e incidenti. Sei feriti a Monza. Serata molto alcolica a Monza e Carate Brianza. Il primo intervento è avvenuto in zona ferrovia, in via Turati a Monza, poco prima delle 2 e ha visto coinvolto un ragazzo di 23 anni che a causa dell’alcool è finito in ospedale al Policlinico in codice verde. Il secondo intervento poco dopo a Carate Brianza poco dopo le 2. L’ambulanza di Besana è arrivata in Viale Mazzini per prestare soccorso ad un uomo di 44 anni, poi trasportato all’ospedale cittadino.

Ribaltamento a Monza

Incidente in via Cavallotti, alle 1.55. Cinque ambulanze e un’auto medica sono arrivati sul posto per soccorrere 6 giovani rimasti coinvolti nel ribaltamento, tutti fortunatamente con ferite lievi. A quanto è stato possibile ricostruire nell’incidente stradale sono state coinvolte diverse auto. I sei ragazzi, di età compresa tra 21 e 24 anni sono stati portati negli ospedali San Gerardo, Vimercate, al Policlinico, Cinisello e Desio, con codici gialli e verdi. In via Cavallotti sono arrivati anche i pompieri e i carabinieri.

Aggressione a Varedo

Durante la notte c’è stata anche un’aggressione a Varedo, in viale Brianze. Sono rimaste ferite due persone, una donna di 56 anni e un uomo di 37 anni. Entrambi, in codice verde sono stati portati al nosocomio di Desio.