Soccorsi a Cavenago per una donna precipitata. L’allarme è scattato intorno alle 14.20 in via Curiel, al civico 1. Ambulanza e Carabinieri sul posto.

Ambulanza e Carabinieri in via Curiel a Cavenago di Brianza per una donna che sarebbe precipitata. Sono ancora pochissime le informazioni disponibili: al momento sul posto, al civico 1, si trova il personale medico assieme ai volontari del soccorso di Busnago. Presenti anche i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire con esattezza cosa sia accaduto.

L’intervento è in codice rosso.

