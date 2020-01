Soccorso in arresto cardiaco a Lentate: 63enne in ospedale in codice rosso. L’uomo si è sentito male in via Nazionale dei Giovi e portato in ospedale in codice rosso.

Soccorso in arresto cardiaco a Lentate

Un uomo di 63 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.10, in via Nazionale dei Giovi a Lentate su Seveso. Il 63enne sembrerebbe essere rimasto vittima di un grave malore. Dopo la chiamata ai soccorsi sul posto è intervenuto il personale medico della croce rossa e l’automedica. Purtroppo, in base a quanto reso noto dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo, quando è stato raggiunto dai soccorritori, era in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice rosso.

Sul posto, per chiarire meglio la dinamica del malore, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

(foto archivio)