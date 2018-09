Soccorso persona a Giussano, una donna anziana in ospedale.

Soccorso persona in via Legnano

Una donna anziana caduta in casa è stata soccorsa questa sera, giovedì, in via Legnano a Giussano. In supporto ai sanitari intervenuti in autoambulanza anche i Vigili del fuoco, che hanno forzato una finestra per entrare nell’appartamento e quindi aprire la porta ai sanitari.

Le prime cure sul posto

Le prime cure alla signora sono state prestate sul posto, dopo aver rilevato i parametri la donna è stata stabilizzata e quindi trasferita all’ospedale di Carate in codice verde per ulteriori accertamenti. L’arrivo dei mezzi in sirena ha richiamato sul posto diverse persone, mentre altre si sono affacciate alle finestre per seguire le operazioni di soccorso.