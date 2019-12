Sorpreso in casa a rubare: il proprietario lo insegue e lo fa arrestare. Il fatto è avvenuto ieri, domenica 15 dicembre, a Vimercate.

Sorpreso in casa a rubare e arrestato

Un brutto rientro casa, nel tardo pomeriggio di ieri, per un 24enne residente a Vimercate. Il giovane, nel rincasare, ha sorpreso un soggetto intento a rubare alcuni monili in oro nel salone della sua abitazione. Alla vista del 24enne il ladro si è dato alla fuga, ma il giovane proprietario non si è perso d’animo e si è messo all’inseguimento, riuscendo a raggiungerlo.

Ne è nata una breve colluttazione al termine della quale il ladro è stato immobilizzato, anche grazie all’aiuto di un passante.

E’ stato quindi richiesto l’intervento dei Carabinieri della sezione radiomobile locale che, arrivati sul posto, hanno preso in consegna il soggetto, un 29enne di Agrate Brianza, arrestato per rapina impropria. La refurtiva invece è stata restituita al proprietario che nella colluttazione ha riportato solo qualche lieve lesione.

A seguito del rito direttissimo, avvenuto oggi in Tribunale a Monza, dopo la convalida dell’arresto sono stati disposto gli arresti domiciliari.