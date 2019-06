Sorpreso a rubare in un box e bloccato da una guardia giurata. A Seregno arrestato dai Carabinieri per tentato furto aggravato un 46enne senza lavoro.

Sorpreso a rubare in un box

Tentativo di furto nel garage di una palazzina in via San Francesco a Seregno. E’ successo alle 8.30 di giovedì. Un 46enne è penetrato nel parcheggio sotterraneo di un edificio e ha forzato la porta basculante di un box. In quel momento è stato sorpreso dal proprietario, che è una guardia giurata.

Arrestato dai Carabinieri

Il furfante è stato bloccato dalla guardia giurata e dai Carabinieri del Radiomobile, accorsi in via San Francesco. Non è riuscito a prelevare nulla dal garage ed è stato arrestato dai militari con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione. Il seregnese, nativo di Carate, di fatto è senza fissa dimora. Risulta nullafacente, coniugato e già noto alle forze dell’ordine. Spesso i garage sono presi di mira dai ladri, leggi qui.