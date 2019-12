Sovrappasso pedonale inizio lavori in primavera. La passerella accanto al passaggio a livello di via Umberto I a Varedo sarà interamente finanziata da Regione Lombardia

Potrebbero iniziare entro la primavera del 2020 i lavori di realizzazione del sovrappasso pedonale di via Umberto I. L’opera sarà finanziata interamente da Regione Lombardia che ha stanziato un milione e mezzo di euro in due tranches. Prevede la creazione di una passerella con accesso da via Maddalena, il parcheggio accanto alla farmacia, per consentire a pedoni e ciclisti l’attraversamento in sicurezza della linea ferroviaria regionale.

Progetto definitivo da approvare

Prima di appaltare i lavori però, il progetto definitivo dovrà essere approvato dalla Conferenza dei servizi che verrà convocata in Regione tra i vari enti interessati. “Dovrebbe riunirsi entro metà dicembre – ha auspicato il vicesindaco e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Figini – successivamente speriamo di poter procedere entro il primo trimestre del 2020 con la cantierizzazione dei lavori il cui completamento, considerando la necessità di eventuali interruzioni notturne del traffico ferroviario per la posa delle strutture metalliche senza tensione elettrica, verrà effettuato dopo l’estate”.

Il problema del traffico veicolare

Resta sempre il problema del traffico veicolare che potrebbe risolversi con la realizzazione di un sottopasso. Un intervento comunque molto complesso e costoso di cui si parlerà semmai dopo la passerella personale.