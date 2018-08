Spaccata in pizzeria. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato a Valle Guidino, frazione di Besana.

Magro il bottino ma danni ingenti

Hanno sfondato la porta a vetri, probabilmente armati di una mazza, sono entrati nel locale e, buttata a terra la cassa, sono scappati con il suo cassetto chiuso. Solo una volta fuori avranno scoperto l’amara sorpresa: all’interno, il lungimirante titolare non aveva lasciato neanche un euro.

Spaccata alla pizzeria d’asporto “Da Pippo” di via La Pira, a Valle Guidino, conosciuta in tutta la zona per le sue prelibatezze. I ladri sono entrati in azione venerdì notte. Sabato mattina, intorno alle 7,30, una passante ha notato il vetro dell’ingresso in frantumi ed è partita così la chiamata ai carabinieri.

“Il bottino è stato magro, non hanno toccato nulla a parte la cassa. Ma i danni sono ingenti – ha affermato sconsolato Giuseppe Lamberti, per tutti Pippo, alla guida dell’attività da quattro anni e mezzo – Noi ci stiamo dando davvero da fare (la pizzeria resterà aperta in agosto, ndr), poi succede una cosa del genere e i sacrifici vanno in fumo…”.