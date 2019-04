Spaccata nella notte, razzia di vestiti griffati. Bersaglio dei malviventi il negozio di corso Milano, “Soledad”, a Limbiate.

In azione una banda di furfanti. A quanto pare sono arrivati sul posto con due mezzi. Hanno scardinato la saracinesca, e quando hanno sfondato la vetrata, è suonato l’allarme. Nonostante questo, i ladri hanno proseguito e arraffato tutto quello che hanno potuto. Dopo aver caricato i vestiti sui mezzi con cui sono arrivati, sono fuggiti per non essere intercettati dai carabinieri.

Oltre al furto anche i danni

Oltre al furto, anche ingenti danni. Intanto gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini. Non è escluso che le immagini di alcune telecamere della zona potranno fornire elementi utili per risalire all’identità dei malviventi. Resta da quantificare il bottino.