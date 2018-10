Spaccata questa notte nella boutique A Me Mì di Carate Brianza. I ladri hanno sfondato una delle vetrine del negozio. Ancora da quantificare il bottino.

Brutta sorpresa questa mattina per i titolari e per lo staff della boutique A Me Mì di Carate Brianza. Nella notte i ladri hanno sfondato una delle vetrine del negozio che vende abbigliamento per bambini. Al momento non si hanno informazioni certe sulla dinamica e nemmeno sul bottino, ancora da quantificare.

Non è il primo caso di furto all’interno dei negozi di Corso Libertà. Nel maggio scorso era stata presa di mira la Boutique Mantovani, a pochi metri dal negozio “visitato”dai ladri questa notte. Fortunatamente in quel caso la banda di malviventi era stata messa in fuga grazie all’allarme con fumo.

