Spaccata al centro Tim di Seregno all’alba di giovedì, sfondata la vetrina con un’auto ariete. Rubata una trentina di cellulari, oltre 30mila euro il valore della refurtiva. Ingenti i danni al negozio.

Spaccata all’alba in centro città

Furto all’alba di giovedì, verso le 4, ai danni del centro Tim “Gatti” di corso del Popolo, in centro città. In azione due ladri con un’auto ariete che, in retromarcia, ha sfondato la saracinesca e la vetrina. Per penetrare all’interno sono passati sotto la serranda e la porta a vetri divelte. Dalle vetrinette del negozio asportata una trentina di iphone e smartphone di ultima generazione.

Fuga contromano in direzione di Desio

L’azione dei furfanti è durata pochi minuti, mentre era in funzione l’allarme acustico del negozio. Arraffati i modelli, i malfattori sono risaliti in auto e sono scappati prima dell’arrivo dei Carabinieri. La vettura ha percorso contromano un tratto di corso del Popolo per poi dileguarsi in direzione di Desio. Ingenti i danni materiali. Di oltre trentamila euro il valore della refurtiva.

