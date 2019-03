Spacciatrice 30enne arrestata dai Carabinieri di Seveso.

Nei giorni scorsi i militari dell’Arma locale, dando attuazione a un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura del Tribunale di Trento, hanno arrestato E.M., una 30enne residente in città, nubile e disoccupata, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per reati consumati nel 2016 a Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Dovrà scontare 3 anni, un mese e 18 giorni in regime di detenzione domiciliare.